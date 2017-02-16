Забивший до смерти мужчину подросток отправится в колонию строгого режима

Беломорский суд признал виновными двоих молодых людей, которым инкриминировалось умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Следствие доказало, что в сентябре 2016 года 18-летний и 21-летний местные жители распивали спиртное. В какой-то момент мать одного из них по телефону сообщила сыну, что выпивает в квартире знакомого и тот не отпускает ее домой.

Приятели договорились забрать женщину из дома собутыльника и избить его. Оказавшись в квартире потерпевшего, они нанесли ему множество ударов руками и ногами по голове и телу. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался через несколько дней.

Суд приговорил молодых людей к девяти годам шести месяцам и восьми годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.