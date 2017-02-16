Забивший до смерти мужчину подросток отправится в колонию строгого режима

Молодой человек с приятелем пришел на помощи матери, которую не выпускал из собственной квартиры потерпевший.

Беломорский суд признал виновными двоих молодых людей, которым инкриминировалось умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Следствие доказало, что в сентябре 2016 года 18-летний и 21-летний местные жители распивали спиртное. В какой-то момент мать одного из них по телефону сообщила сыну, что выпивает в квартире знакомого и тот не отпускает ее домой.

Приятели договорились забрать женщину из дома собутыльника и избить его. Оказавшись в квартире потерпевшего, они нанесли ему множество ударов руками и ногами по голове и телу. От полученной черепно-мозговой травмы мужчина скончался через несколько дней.

Суд приговорил молодых людей к девяти годам шести месяцам и восьми годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

 

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