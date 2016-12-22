За избиение знакомого житель Карелии получил 13 лет

Суд приговорил 33-летнего жителя Карелии за избиение, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, к 13 годам лишения свободы. Первые два года он будет отбывать наказание в тюрьме, а остальной срок – в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Суд установил, что мужчина в ночь на 11 сентября вместе со своим знакомым пьяными гуляли на улице в Беломорске. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт – обвиняемый руками и ногами, а также стеклянной бутылкой избил своего знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Подсудимый скрылся, но в течение суток был задержан сотрудниками полиции.

Как позже выяснилось, мужчина освободился из мест лишения свободы в сентябре 2015 года условно-досрочно, а уже менее чем через год вновь совершил особо тяжкое преступление против жизни и здоровья. Суд учел эти обстоятельства.