Высокопоставленный чиновник получил семь лет строгого режима

Костомукшский городской суд признал виновным экс-начальника местного отдела Роспотребнадзора Алексея Кондратьева. Как сообщили в прокуратуре Карелии, мужчину обвиняли в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.

Суд установил, что с августа 2004 года по ноябрь 2012-го бывший чиновник получил от директора ООО «Витафарм» взятку в сумме более 331,6 тысячи рублей за незаконную выдачу заключений о соответствии аптечного киоска санитарным нормам, а также за общее покровительство и содействие в предпринимательской деятельности.

Кроме того, в 2015 году Кондратьев незаконно получил в собственность через подконтрольное ему лицо долю в размере 33,33% в уставном капитале ООО «Северо-Западный медицинский центр» вопреки воле учредителей, которые были вынуждены выполнить незаконные требования чиновника, чтобы избежать умышленно создаваемых им негативных последствий, препятствующих осуществлению законной предпринимательской деятельности.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в десятикратном размере взятки, то есть более 3,3 миллиона рублей, с лишением права на два года занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, а также в органах местного самоуправления.

Приговор не вступил в законную силу.