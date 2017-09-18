Вымогавшим жилье злоумышленникам дали 10 лет колонии на троих

Вступили в законную силу приговоры в отношении троих злоумышленников, вымогавших комнату в коммуналке у жителя Кондопоги. Суд установил, что в марте 2016 года к двоим ранее судимым кондопожанам обратилась женщина, хозяйка комнаты в коммунальной квартире. Ей очень хотелось присоединить к своим владениям вторую комнату. Ее по договору соцнайма на протяжении 15 лет занимал мужчина. Женщина предложила злоумышленникам деньги за то, что они помогут переселить жильца в другое помещение.

Мужчина не захотел переезжать из своей комнаты. Тогда двое стали угрожать ему расправой. А после подселили в соседнюю комнату компанию асоциальных людей, которым наказали шуметь, стучать в комнату жильца, создавать ему невыносимые условия для жизни, пишет прокуратура Карелии. В частности, ради этого злоумышленники привозили компании спирт. Мужчине пришлось несколько дней гостить по разным квартирам.

В поисках защиты потерпевший обратился к знакомому. Тот, однако, оказался приятелем двоих злоумышленников. Узнав о будущем гонораре, он решил помочь выселить потерпевшего и уговорил его согласиться на условия будущих подсудимых. Последние нашли ему комнату в общежитии, условия жизни в которой были намного хуже, чем в его комнате. Затем под руководством злоумышленников он прописал в комнате родственницу своей корыстной соседки и отказался от приватизации жилья в ее пользу.

Полученный гонорар трое злоумышленников разделили между собой. Суд приговорил знакомца потерпевшего к двум годам и трем месяцам колонии общего режима. Остальных – к 3,5 года и четырем годам лишения свободы в колониях строгого и особого режима. Приговор вступил в законную силу. Отметим, что женщина, с чьей подачи и началась эта история, по уголовному делу о вымогательстве в качестве обвиняемой не проходила.