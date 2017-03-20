Врач в Карелии получила срок за неправильный диагноз

Мировой судья в Сортавале вынес обвинительный приговор в отношении врача Сортавальской центральной районной больницы. Подсудимую признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Как сообщает прокуратура Карелии, в июле 2015 года врач поставила обратившемуся на прием пациенту неверный диагноз, не соответствующий фактической картине заболевания. Из-за неправильного лечения у пациента развилась более тяжелая болезнь.

Суд назначил врачу наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.