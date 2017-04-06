Возбуждено новое дело из-за сговоров при покупке медикаментов в Петрозаводске

Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии возбудило новое административное дело по признакам нарушения конкуренции при закупке медикаментов в первую поликлинику Петрозаводска. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

УФАС получило от правоохранительных органов материалы, из которых следует, что бывший главврач больницы получала взятки в том числе за предоставление необоснованных преференций при заключении госконтрактов, стоимость которых не превышала 100 тысяч рублей (что позволяло не проводить по ним торгов). В общей сложности по этой схеме было заключено 17 контрактов с тремя петербургскими фирмами на 330 тысяч рублей

В декабре 2016 года Петрозаводский городской суд признал главврача первой поликлиники виновной в получении взятки в крупном размере и оштрафовал ее на два миллиона рублей. Пенсионерку, ставшую посредницей при передаче взяток, ранее приговорили к четырем годам лишения свободы условно.