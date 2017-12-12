Ворвавшиеся в дом бизнесмена бандиты с автоматом выслушали приговор

Заместитель прокурора Карелии утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о разбое в отношении организатора преступления. По версии следствия, в ноябре 2016 года 60-летний житель Лахденпохьи предложил двоим своим знакомым напасть на дом предпринимателя. Сообщники разработали преступный план.

Во время разбоя организатор сидел в машине неподалеку от дома бизнесмена. Вечером двое исполнителей, вооруженные АК-74 и пистолетом системы Макарова, в масках ворвались в жилище предпринимателя, ударили его автоматом по лицу и потребовали передать им три миллиона рублей. При этом злоумышленники угрожали потерпевшему расправой, пишет прокуратура Карелии.

После обыска дома бандиты обнаружили, что денег у бизнесмена нет. Тогда они скрылись, но были задержаны. Исполнителям уже присудили шесть и семь лет в колонии строгого режима. Организатора преступления еще ждет суд.