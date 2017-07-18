Вор уснул рядом с тайником, куда спрятал украденное

29-летний мужчина приехал в Петрозаводск на заработки, но в итоге пропитание себе решил добывать криминальными методами. Как сообщили в МВД Карелии, в минувшую пятницу он отправился на прогулку и в районе Первомайского проспекта увидел снятые окна в одном из учебных заведений, где шел ремонт. Мужчина проник внутрь и забрал с собой сумку с набором строительных инструментов.

Все украденное мужчина сложил в тайник в кустах и продолжил маршрут. Вечер мужчина провел в Губернаторском парке, где употреблял спиртное, а ночью решил пойти в одно из городских кафе. Заведение было закрыто, но мужчина был настойчив, и дергание ручки привело к тому, что дверь открылась.

Злоумышленник похитил из кассы 4,5 тысячи рублей и спиртное, а затем отправился к себе домой, но дойти так и не смог. Мужчина уснул рядом с кустами, где устроил свой тайник. Стражей порядка вызвали обеспокоенные жители дома, под чьими окнами он расположился. Когда полицейские приехали на место, выяснили всю цепочку событий вечера пятницы. Сейчас в отношении мужчины возбуждены сразу два уголовных дела.