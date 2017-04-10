Суд отобрал землю у бизнесмена, обещавшего построить гостиницу под Петрозаводском

Суд Прионежского района признал незаконной передачу в частную собственность земельного участка в Прионежском районе.

Как было установлено в ходе судебного заседания, участок площадью 2,3 га местные власти предоставили в аренду предпринимателю, обещавшему выстроить тут гостинично-оздоровительный комплекс. Затем этот участок был передан бизнесмену в собственность.

Между тем выяснилось, что вместо большой гостиницы на участке построено небольшое административное здание площадью 48 квадратных метров и самовольное строение.

Суд признал незаконным предоставление земельного участка в собственность гражданина и постановил вернуть земельный участок в собственность администрации Пряжинского национального муниципального района.