Верховный суд оставил за решеткой экс-главу УГАДН Карелии

Сегодня адвокаты экс-руководителя карельского УГАДН Рафаила Галикеева пытались обжаловать его арест в Верховном суде. Судья Вячеслав Иванов оставил решение Петрозаводского суда без изменения – Галикеев пробудет за решеткой до 26 мая.

Напомним, в конце января начальника УГАДН Карелии Рафаила Галикеева арестовали. Ему инкриминируют два должностных преступления: в соответствии со статьями 285 Уголовного кодекса — злоупотребление должностными полномочиями и 286 — превышение должностных полномочий.

Кроме того, сегодня выяснилось, что Галикеев также обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 ч. 3 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Отметим, что сегодняшнее заседание в Верховном суде было закрытым.