Верховный суд Карелии оставил Виталия Галкина под арестом

Судья отклонил апелляцию, поданную бывшим главой Государственного контрольного комитета.

Верховный суд Карелии оставил без изменения решение Петрозаводского горсуда об аресте Виталия Галкина. Таким образом, бывший чиновник останется в СИЗО до 22 февраля.

Адвокат подсудимого пытался доказать, что Галкин заслуживает доверия с учетом того, что сам длительное время занимал пост федерального судьи. Кроме того, он предоставил некие медицинские документы, которые суд рассмотрел в закрытом режиме.

Супруга подсудимого Вероника Галкина подтвердила, что может предоставить залог в размере пяти миллионов рублей в случае, если ее мужа отправят под домашний арест. Однако суд счел эти доводы неубедительными.

Напомним, сегодня Верховный суд Карелии рассматривал апелляцию бывшего главы Государственного контрольного комитета Виталия Галкина, которого арестовали по обвинению во взяточничестве. Заседание проходило в открытом режиме, однако суд запретил вести фото- и видеосъемку.

 

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  • Владимир

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