Верховный суд Карелии оставил фигуранта дела о взятках в автодорнадзоре под стражей

Верховный суд рассмотрел апелляцию защиты Дениса Краснопевцева на решение суда Петрозаводска, оставившего фигуранта громкого дела о взятках под стражей на 2 месяца.

Обвиняемый в ходе заседания делал пояснения с помощью видеосвязи. Сторона защиты просила изменить арест на освобождение под залог и даже предлагала в качестве залога один миллион рублей. По словам самого Краснопевцева, он не собирается покидать Карелию и обязуется сотрудничать со следствием. В ходе заседания он заявил, что его держат под стражей, чтобы он дал показания в отношении других лиц.

Тем не менее суд не прислушался к доводам защиты и оставил Краснопевцева под арестом.

Напомним, руководитель УГАДН Рафаил Галикеев, его заместитель Денис Краснопевцев, а также начальник отдела УГАДН Евгений Шелковников были арестованы в конце января по различным обвинениям. В частности, Рафаилу Галикееву вменяют избиение подчиненного и злоупотребление должностными полномочиями в личных целях. Денис Краснопевцев и Евгений Шелковников обвиняются в получении взятки и подозреваются в еще одном аналогичном преступлении. Ранее Верховный суд оставил под арестом Евгения Шелковникова.