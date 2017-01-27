В СМИ раскрыли подробности дела руководителя УГАДН

Интернет-газета «Вести Карелии» раскрыла подробности уголовного дела в отношении руководителя УГАДН Карелии Рафаила Галикеева и замначальника отдела управления Евгения Шелковникова, которых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении.

По данным издания, руководители автодорнадзора незаконно использовали эвакуатор, предназначенный для перевозки задержанных большегрузов. С приходом на ответственные должности Галикеева и членов его команды на пункте весового контроля появился эвакуатор с московскими номерами. Его водитель рассказал, что зарплату в 100 тысяч рублей в месяц ему выплачивает лично Евгений Шелковников.

— В данном случае речь идет о так называемых навязываемых услугах эвакуатора, — сообщил журналисту «Вести Карелии» один из экс-руководителей УГАДН. – Когда водителя какого-то грузового автомобиля сотрудники поста задерживали за перегруз, он обычно своим ходом двигался 11,5 километров к месту штрафной стоянки в поселке Шуя. Однако позже, как я могу предположить, очевидно, на основании указания Шелковникова, водителя все равно вынуждали заплатить порядка 25 тысяч, получается, за несуществующие «услуги эвакуатора». Если же водитель или руководитель его коммерческой фирмы отказывались это делать, им просто не возвращали автомобиль со штрафстоянки.

Такая же схема применялась и к водителям большегрузов, не заплатившим за проезд по автодорогам по системе «Платон». В нарушение закона их автомобили отправляли на штрафстоянку. При этом водителям навязывали услуги эвакуатора, сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Напомним, сегодня стало известно, что карельский следком возбудил уголовные дела в отношении начальника управления УГАДН Карелии Рафаила Галикеева и замначальника отдела автодорнадзора Евгения Шелковникова.

Ранее сообщалось, что Евгений Шелковников и еще один сотрудник УГАДН Денис Краснопевцев получили обвинения в получении взятки в особо крупном размере. По данным следователей, в мае прошлого года подозреваемые получили от предпринимателя взятку в виде алкогольной продукции на сумму не менее 20 тысяч рублей за непривлечение организации-перевозчика к административной ответственности.

Фигурантом уголовного дела также оказался директор ПЛВЗ «Петровский» Анатолий Белых.