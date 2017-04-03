В Карелии на четверть сократилось число преступлений

С начала 2017 года в производстве правоохранительных органов Карелии находилось более 2500 уголовных дел. Число преступлений за это время сократилось на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили на сегодняшней пресс-конференции в следственном управлении МВД республики.

Самыми распространенными по-прежнему являются преступления против собственности. Число краж по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 30%, количество грабежей выросло на 13%.

С начала года в Карелии зарегистрировано 227 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Завершено расследование уголовного дела ОПГ, доставлявшей наркотики из Чехии в Карелию. Последние фигуранты вскоре предстанут перед судом.