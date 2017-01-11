В деле Соломенского моста могут появиться фигуранты

Водно-техническая экспертиза, которая определит состояние Соломенского моста, займет не меньше двух-трех месяцев. Об этом «Республике» сообщили в Ленинградском следственном отделе на транспорте.

По результатам экспертизы будет решено, следует ли запрещать эксплуатацию моста. Кроме того, на основе экспертного заключения следователи решат вопрос о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц, допустивших оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

О возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили во вторник в Карельской транспортной прокуратуре. Следователи сочли, что действия городских властей создавали угрозу здоровью и жизни граждан. По версии следствия, несмотря на решение суда, мэрия не смогла обеспечить безопасность движения транспортных средств по мосту и не привела саму переправу в нормальное состояние.

В апреле 2016 года Петрозаводский городской суд ограничил движение по мосту автомобилей тяжелее трех тонн. Тем же решением мэрию обязали устранить технические неисправности переправы, в том числе заварить пробоины и провести полное техобследование сооружения.