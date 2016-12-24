Как сообщает наш корреспондент из зала суда, где в настоящий момент решается вопрос о мере пресечения для Виталия Галкина, в деле о взятке в Контрольном комитете появился новый обвиняемый. На данный момент известна лишь его фамилия — Окладников. По некоторым данным, это может быть водитель Виталия Галкина. Он обвиняется в пособничестве при получении взятки.

Появились также и другие подробности уголовного дела. В частности, выяснилось, что заместитель Галкина Алексей Бобылев еще 22 декабря написал явку с повинной, где признался, что вступил в сговор с Виталием Галкиным и получил взятку в размере 70 тысяч рублей как должностное лицо от ООО «Бухара» — которому принадлежит кафе на проспекте А.Невского в Петрозаводске.

Напомним, бывший руководитель контрольного комитета Карелии Виталий Галкин был задержан по подозрению в получении взятки. Следствие подало ходатайство об аресте бывшего чиновника. Суд Петрозаводска в настоящий момент избирает меру пресечения.

Отметим, что сотрудники контрольного комитета выступили в поддержку своего бывшего руководителя и написали письмо, в котором высказали предположение, что Галкина подставили предприниматели, заинтересованные в продаже контрафактного алкоголя.