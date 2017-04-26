Утопивший тело жертвы убийца отправится в колонию строгого режима

Сортавальский суд признал виновным в убийстве местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Карелии.

По версии следствия, в ночь на 22 августа 2016 года злоумышленник спьяну несколько раз ударил ножом собутыльника, отчего тот скончался. После этого подсудимый вывез тело в лес и попытался сжечь его. Затем останки он утопил в водоеме.

Труп жителя приладожского города обнаружили лишь после того, как в полицию обратились его родственники.

В результате суд приговорил мужчину к девяти годам заключения в колонии строгого режима.