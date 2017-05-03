Устроивший утреннюю стрельбу в Петрозаводске мужчина стал фигурантом уголовного дела

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего петрозаводчанина, устроившего сегодня утром стрельбу на улице Герцена. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (статья 317 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по ней – пожизненное заключение либо смертная казнь, на которую в России введен мораторий.

По версии следствия, утром 3 мая подозреваемый, вооруженный огнестрельным оружием, забаррикадировался в подвале жилого дома. Сначала он угрожал причинением вреда имуществу соседей, а затем высказывал угрозы жизни прибывшим на место сотрудникам полиции и Росгвардии.

Когда полицейские потребовали от мужчины сложить оружие, подозреваемый несколько раз выстрелил в стражей порядка. В результате началась спецоперация, во время которой силовики применили спецсредства и оружие. Мужчина получил огнестрельное ранение и сейчас находится в больнице.

Во время расследования специалисты установят причины неадекватного поведения подозреваемого и проведут ему судебно-психиатрическую экспертизу. В ближайшее время они обратятся в суд с ходатайством об аресте задержанного.