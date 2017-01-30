Укравшего ингалятор мужчину разыскивает полиция Петрозаводска

Поздним вечером 23 декабря в полицию поступило сообщение от провизора аптеки, расположенной на Октябрьском проспекте. Женщина сообщила, что в помещение зашел мужчина, который некоторое время крутился у витрины с медицинской техникой. После его ухода обнаружилась пропажа ингалятора стоимостью 4 500 рублей.

Правонарушение зафиксировала камера видеонаблюдения.

Всех, кто узнал разыскиваемого или располагает информацией о его местонахождении, просим позвонить по телефонам: 739-527, 8-921-529-43-56, 8-953-533-53-55. Конфиденциальность гарантируется.