Уголовное дело возбуждено из-за халатности в аэропорту Петрозаводск

Ленинградский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело по факту халатности, совершенной неустановленными сотрудниками аэропорта Петрозаводск. Информация сегодня появилась на сайте ведомства.

Следствием установлено, что сотрудниками ООО «Авиакомплект» недолжным образом выполнялись работы по приведению аэродрома Петрозаводск в соответствие с требованиями авиационных правил и норм, предусмотренные договором, заключенным с БУ РК «Аэропорт Петрозаводск». Несмотря на то, что работы были выполнены не в полном объеме, на основании финансовых документов, составленных ООО «Авиакомплект», на счет компании поступили 3 424 660 рублей.

Таким образом, ненадлежащее исполнение неустановленными должностными лицами аэропорта своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, не проверивших фактическое выполнение работ по договору подряда, повлекло причинение крупного ущерба бюджетному учреждению в виде необоснованного перечисления бюджетных денежных средств в адрес ООО «Авиакомплект» за фактически невыполненные работы на общую сумму 1 520 450 рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии с федеральным законодательством. Расследование уголовного дела продолжается.