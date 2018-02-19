Уголовное дело в сфере электроэнергетики прокомментировали в «Карелэнерго»

В филиале «Карелэнерго» прокомментировали информацию Следственного комитета о расследовании уголовного дела в сфере электроэнергетики.

Напомним, Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту мошенничества при обслуживании линий электропередачи. Как считает следствие, массовые отключения электричества в республике, произошедшие в конце прошлого и начале этого года, произошли из-за падения деревьев на линии, обрывов проводов и изломов опор. При этом компания «Карелэнерго» заключила договор с коммерческой фирмой, которая обязалась расчищать охранные зоны электросети.

Работы были приняты, составлены акты приемки, а работа подрядчика оплачена. Однако фактически расчистка не производилась либо делалась некачественно. Правоохранители установили невыполнение предусмотренных договорами работ на сумму не менее 500 тысяч рублей.

В своем сообщении представители «Карелэнерго» акцентируют внимание на том, что энергообъекты в начале зимы подверглись неблагоприятному воздействию сразу нескольких климатических циклонов.

«Аномально теплая зима, сопровождающаяся положительными температурами воздуха, обильным выпадением осадков привели к возникновению гололедных явлений и налипанию мокрого снега. Провода не выдерживали нагрузку и обрывались», — сообщают энергетики. Оценку качеству содержания линий электропередачи в компании делать не стали, предоставив это право правоохранительным органам.

По факту расследования уголовного дела о нарушениях электроснабжения в нашем регионе, филиал МРСК Северо-Запада «Карелэнерго» наладил конструктивное взаимодействие со следственными органами республики, говорится в официальном пресс-релизе организации.