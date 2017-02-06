УФСИН: Нелидова направили в больницу для планового обследования

Бывшего главу Карелии Андрея Нелидова направили в лечебно-исправительное учреждение для планового осмотра. Об этом «Республике» сообщили в пресс-службе УФСИН, подчеркнув, что о резком ухудшении здоровья экс-чиновника речи не идет.

О том, что Нелидов попал в тюремную больницу, в минувшую пятницу писали «Вести Карелии». Ранее он неоднократно жаловался на состояние здоровья, аргументируя этим необходимость отпустить его под домашний арест.

Осенью 2015 года Андрея Нелидова арестовали по обвинению в получении взятки. Сначала Следственный комитет возбудил в его отношении уголовное дело по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса — получение взятки в крупном размере. Позже стало известно, что уголовное дело переквалифицировали: теперь Нелидов обвиняется по шестой части той же статьи.

Экс-чиновнику вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере: с июня по сентябрь 2015 года он получил 4,6 миллиона рублей. За такое преступление экс-глава Карелии может лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет. Романов, по версии следствия, выступал посредником при передаче взяток.