УФСИН опровергает слухи о смерти подозреваемого в убийстве матери троих детей

Сегодня карельские СМИ написали о том, что мужчина, подозреваемый в недавнем жестоком убийстве матери троих детей, найден мертвым в СИЗО.

Как сообщили «Республике» в пресс-службе УФСИН Карелии, эта информация не соответствует действительности.

– Новость о смерти этого человека – утка. Он живой и здоровый, сидит в камере, – пояснили в УФСИН.

Напомним, трагедия произошла 4 января в Сегеже. По версии Следкома Карелии, 37-летний житель Сегежи на улице напал на свою бывшую сожительницу, когда та гуляла с их маленькой дочкой. Он нанес женщине ножом множественные колото-резаные ранения. От полученных травм потерпевшая скончалась. Подозреваемого задержали, затем по решению суда заключили под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Погибшая была матерью троих детей.