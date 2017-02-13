УФАС Карелии возбудило дело против медицинских компаний из Петербурга

Управление Федеральной антимонопольной службы по Карелии возбудило административное дело в отношении трех компаний из Петербурга, подозреваемых в картельном сговоре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В УФАС считают, что в 2014-2016 годах фирмы участвовали в 87 электронных аукционах на поставку лекарств и медицинского оборудования в 20 карельских больниц. Общая сумма начальной суммы контрактов составила более 66,6 миллиона рублей.

По версии ведомства, сговор между компаниями позволил им выигрывать подавляющее большинство из 87 аукционов с минимальным снижением цены – от половины до полутора процентов. Расследование продолжается.