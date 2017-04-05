УФАС Карелии расследует нарушение конкуренции при торгах на 16 миллионов

Карельское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило административное дело по факту нарушения конкуренции на торгах в Сегеже. Как сообщили в ведомстве, основой послужили материалы, предоставленные правоохранительными органами.

По версии УФАС, замглавы Сегежи заключил с ООО «МТ Техно» соглашение, позволившее последней выиграть торги на реконструкцию линии электропередачи и уличных фонарей в городе. Начальная цена контракта превышала 16 миллионов рублей.

Чиновника еще в прошлом году задержали сотрудники ФСБ. Сообщалось, что он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас его дело находится на рассмотрении в суде.

За нарушение конкуренции компании «МТ Техно» грозит штраф до 50 процентов от начальной суммы контракта.