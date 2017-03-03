Убившая мужа ударом ковша жительница Карелии пойдет под суд

Пудожский суд начал рассматривать уголовное дело местной жительницы, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ее мужа. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, женщина во время спора спьяну умышленно ударила супруга металлическим ковшом по голове. Удар пришелся в область правой глазницы, в результате у мужчины образовалась закрытая черепно-мозговая травма с внутренними повреждениями мозга.

От полученных повреждений мужчина скончался той же ночью. Обвиняемой грозит до 15 лет лишения свободы.