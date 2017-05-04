Убийством, поножовщиной и грабежом обернулась вечеринка в Петрозаводске

Ранее судимый житель Петрозаводска вновь сядет на скамью подсудимых. На этот раз его обвиняют сразу по нескольким статьям: грабеж, убийство по неосторожности, причинение легкого вреда здоровью и угроза убийством.

Как сообщается на сайте суда, в одну из ночей июня прошлого года мужчина находился в Петрозаводске в гостях у своего знакомого, с которым он выпивал спиртное. Между мужчинами возник конфликт, и агрессивный гость достал нож и ударил им хозяина квартиры в грудь, причинив легкий вред здоровью.

После этого обидчик направился к соседу своего знакомого, которого ударил ножом в руку, избил руками и ногами, а также попавшейся под руку палкой. В итоге избитый скончался на месте от открытой черепно-мозговой травмы.

На этом мужчина останавливаться не стал и утром пошел к еще одному своему знакомому, где открыто похитил у электроплитку и продукты, несмотря на протесты со стороны хозяина плитки.

Как установило следствие, эти преступления оказались не единственными в биографии злоумышленника. За месяц до этого мужчина, находясь в гостях у малознакомой женщины в Эссойле, похитил у нее кошелек, спрятанный в микроволновке.

Уголовное дело поступило в суд Петрозаводска для рассмотрения.