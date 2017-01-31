Убежавшего из магазина в новых кроссовках мужчину ищет полиция

Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемого в краже кроссовок. 28 декабря посетитель магазина спортивной одежды в одном из торговых центров столицы Карелии украл спортивную обувь стоимостью четыре тысячи рублей.

Камера видеонаблюдения запечатлела, как один из покупателей в торговом зале примерил кроссовки. Он воспользовался тем, что продавец обслуживала других покупателей, и убежал из магазина в новой обуви.

Всех, кто узнал подозреваемого или располагает информацией о его местонахождении, полиция просит сообщить эти сведения по телефонам: 8-981-401-62-55, 8-981-850-97-87. Конфиденциальность гарантируется.