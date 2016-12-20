У Юрия Дмитриева нашли 49 фотографий приемной дочери

В материалах дела историка из Карелии Юрия Дмитриева идет речь о 49 снимках его несовершеннолетней приемной дочери. Фотографии хранились в папке на домашнем компьютере Дмитриева, сообщает сайт 7х7 со ссылкой на правозащитника Сергея Кривенко.

Подробности уголовного дела правозащитнику рассказал адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев. По его словам, фотографии делались для отслеживания развития и состояния здоровья девочки. По информации, которой располагает Кривенко, когда Дмитриев брал девочку под опеку, она была очень худой, можно сказать, истощенной, и сами органы опеки велели Дмитриеву следить за ее развитием.

— Дмитриев отнесся к этому поручению ответственно, и он фотографировал развитие девочки. Фотографии представляют подобие медицинского журнала учета состояния ребенка. На фото он фиксировал рост, вес, грудную клетку с выпирающими ребрами. Иногда делал фотографии перед приходом сотрудников органов опеки, чтобы подтвердить, что кожа чистая, что нет синяков на теле или ссадин. И за почти восемь лет опекунства над девочкой ни одного случая насилия, рукоприкладства, никакого домогательства не было зафиксировано органами опеки. Ни органы опеки не фиксировали, ни девочка ничего такого не сообщала. То есть никакого бэкграунда у все этих событий нет. Поэтому и возникает впечатление, что все это провокация, — рассказал Сергей Кривенко порталу 7×7. Правозащитник добавил, что накануне ареста Дмитриева кто-то донес в прокуратуру о том, что на компьютере историка содержатся эти снимки.

Начальник управления по вопросам семьи и детства комитета соцразвития администрации Петрозаводска Лариса Воробьева подтвердила интернет-изданию «Петрозаводск говорит», что за восемь лет, что девочка находилась в семье Дмитриева, никаких фактов о синяках или насилии в отношении ребенка в органы опеки не поступало.

Представитель органов опеки заявила, что они не просили Дмитриева делать фотографии приемной дочери, добавив, что такой практики в Карелии нет и таких требований к приемным родителям не предъявляют. Лариса Воробьева также рассказала, что в их организации не были в курсе того факта, что Дмитриев делает фотографии своей приемной дочери.

Напомним, руководитель регионального отделения общества «Мемориал», известный историк Юрий Дмитриев был задержан 13 декабря по подозрению в изготовлении порноматериалов с участием несовершеннолетних. 15 декабря суд Петрозаводска арестовал Дмитриева на два месяца. Его 11-летняя приемная дочь в настоящий момент передана органам опеки.