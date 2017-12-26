У гособвинения возникли сомнения в психическом здоровье Юрия Дмитриева

Гособвинение ходатайствовало в суде о проведении психиатрического обследования Юрия Дмитриева. Об этом после заседания суда, которое 26 декабря проходило в закрытом режиме, рассказал адвокат известного карельского историка Виктор Ануфриев.

— У прокурора возникли сомнения в психическом состоянии Юрия Алексеевича на фоне возможного его извращенно-сексуального влечения, — отметил представитель обвиняемого. — Поэтому она заявила, что необходимо стационарное психиатрическое обследование.

Виктор Ануфриев назвал это ходатайство новой страницей в истории этого дела, отметив, что «такое ходатайство мне даже в страшном сне не приснилось бы». Второй вопрос, который гособвинение подняло на заседании, нуждается ли Дмитриев на фоне этого болезненного влечения в стационарном медицинском лечении.

— То есть желание есть затолкать его в психиатрическую больницу, — заявил адвокат, отметив, что Юрий Дмитриев уже проходил психиатрическую экспертизу, но амбулаторно.

Напомним, известного историка обвиняют в изготовлении порнографических снимков своей приемной дочери и хранении огнестрельного оружия. Сам Дмитриев объясняет, что делал дневник здоровья ребенка. Основным доказательством по делу служит экспертиза снимков приемной дочери обвиняемого. Ее проводили уже два раза. Во второй раз, как стало известно 26 декабря, эксперты сделали вывод, что эти фотографии не носят порнографический характер.

В ответ на это гособвинение ходатайствовало о еще одной экспертизе. По словам Виктора Ануфриева, прокурор настаивает на том, чтобы ее, как и стационарную психиатрическую экспертизу, проводило московское ООО «Агентство интеллектуальной собственности». Эта же компания проводила первую экспертизу, признав снимки порнографическими.

Суд дал адвокату сутки на изучение ходатайств и подготовку возражений. Их рассмотрят 27 декабря. В этот же день суд примет решение по мере пресечения для Юрия Дмитриева, который находится под арестом с декабря 2016 года.