Трое жителей Карелии предстанут перед судом за незаконный оборот наркотиков

Окончено расследование уголовного дела в отношении троих жителей Петрозаводска – двоих 30-летних мужчин и молодой женщины, которые подозревались в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщается на сайте МВД Карелии. В материалах уголовного дела находится более 20 эпизодов преступной деятельности.

– Особая сложность в расследовании уголовного дела заключалась в проведении большого объема следственных действий, направленных на установление доказательной базы о причастности подозреваемых к преступлениям, — рассказали в Следственном управлении городской полиции.

Деятельность организованной преступной группы была хорошо законспирирована: все общение между дилером и покупателем проходило посредством моментальных сообщений в интернете. Установлено, что члены ОПГ делали «закладки» наркотических средств как для оптовых партий, так и для розничной торговли. Деньги за наркотик перечислялась на электронные кошельки, а в дальнейшем обналичивались.

– Для сбора достаточных доказательств необходимо было проведение большого количество судебных экспертиз, в том числе компьютерно-технических, – добавили следователи петрозаводской полиции.

Оперативное сопровождение по указанному уголовному делу осуществлялось сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Карелии. Именно оперативники УНК выявили и пресекли преступную деятельность – из незаконного оборота было изъято порядка около 50 граммов наркотиков.

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение, уголовное дело направлено в Петрозаводский суд.