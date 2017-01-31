Трое токсикоманов украли из библиотеки латунные украшения

Суд Кондопоги рассмотрел уголовное дело в отношении двух совершеннолетних молодых людей и одного несовершеннолетнего.

Как было установлено в ходе заседания, группа злоумышленников в состоянии токсического опьянения пробралась в здание библиотеки, и пока две следили за окружающей обстановкой, третий с помощью гаечного ключа открутил четыре латунных украшения, находившихся на лестнице библиотеки.

Таким же образом они поступили на следующий день. В итоге библиотека лишилась восьми украшений на общую сумму более 5 тысяч рублей. Как выяснилось в ходе суда, все украденное имущество принадлежало ОАО «Кондопога».

Суд вынес наказание двум совершеннолетним молодым людям виде исправительных работ на срок 10 месяцев с удержанием 5% заработка осужденных в доход государства, несовершеннолетнему – в виде обязательных работ на срок 80 часов.