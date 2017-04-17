Три машины угнали в Карелии за выходные

Три автомобиля угнали в Карелии за эти выходные, сообщают в пресс-службе МВД Карелии. Сообщение о первом преступлении поступило в полицию Сортавальского района около полудня 15 апреля. Как выяснилось, ночью в селе Хелюля исчез автомобиль ВАЗ-2107. Потерпевший, 19-летний местный житель, сообщил, что вечером у него в гостях был знакомый, с которым они распивали спиртное. В какой-то момент хозяин уснул. Проснувшись, он обнаружил, что приятель ушел, а вместе с ним исчезли и ключи от автомобиля. Вскоре после сообщения об угоне машину нашли в поселке Заозерный со следами ДТП. По горячим следам был задержан подозреваемый – 23-летний ранее судимый односельчанин потерпевшего.

Около 17 часов в полицию Беломорска обратился 46-летний местный житель с заявлением об угоне автомобиля «Хонда CRV». Обстоятельства совершения преступления аналогичны. Ориентировка на угнанную иномарку была направлена всем дежурным нарядам полиции, и вскоре сотрудники ДПС остановили машину и задержали водителя. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Вечером того же дня в поселке Куликово Лахденпохского района произошло ДТП с участием грузовика КамАЗ. В аварии никто не пострадал, но выяснилось, что машина была угнана с территории одной из стоянок. Вскоре полицейские выяснили все обстоятельства. Водитель-дальнобойщик приехал в Приладожье на большегрузном транспорте, поставил автомобиль на стоянку и пошел передохнуть, оставив ключи охраннику. Тот же решил прокатиться на чужой машине, но не справился с управлением и совершил ДТП. 29-летний подозреваемый был пьян.

Всем подозреваемым грозит по пять лет тюрьмы.