Телефонный террорист пойдет под суд в Петрозаводске

Прокуратура Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 25-летнего горожанина, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в марте охрана ночного клуба выдворила молодого человека из заведения из-за шумного поведения. Обидевшись, обвиняемый позвонил в единую службу спасения и сообщил о якобы заложенной в клубе бомбе.

Диспетчер предупредил звонившего об уголовной ответственности за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Тем не менее мужчина продолжил стоять на своем.

Вскоре на место прибыли стражи порядка и спасатели, потребовалась эвакуация посетителей клуба. Взрывного устройства оперативники в здании не обнаружили.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд, где его рассмотрят по существу.