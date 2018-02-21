«Сямозерское дело» будут рассматривать в Петрозаводске

Судья Верховного суда Карелии Никита Гадючко постановил передать уголовное дело по трагедии на Сямозере в Петрозаводский городской суд.

Ходатайства о смене подсудности подали все обвиняемые через адвокатов экс-руководителя управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и его бывшего зама Людмилы Котович.

Изменение подсудности вызвано тем, что все фигуранты уголовного дела проживают или находятся под арестом в Петрозаводске, следовательно, им будет проще добираться до суда.

Несколько дней может занять изготовление протокола заседания и ознакомление с ним всех участников дела, а также передача документов в суд Петрозаводска. По всей видимости, рассмотрение «сямозерского дела» продолжится не раньше марта.

Напомним, ранее Пряжинский суд продлил арест двум основным фигурантам дела — экс-директору лагеря Елене Решетовой и ее заместителю Вадиму Виноградову, которых обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и оставлении в опасности детей. Трагедия произошла 18 июня 2016 года, когда группа из 47 детей, отдыхавших в лагере «Сямозеро», отправилась в водный поход под руководством Вадима Виноградова и попала в шторм. В результате одна из лодок перевернулась, и 22 ребенка оказались в воде. 14 детей утонули. По версии следствия, Вадим Виноградов знал о непогоде, но принял решение о продолжении похода, руководствуясь указаниями директора лагеря Елены Решетовой.

Фигурантами уголовного дела также стали экс-руководитель управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и Людмила Котович, которая работала его заместителем. Их обвиняют в халатности.