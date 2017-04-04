Суоярвскую больницу обязали выплатить 4 миллиона родителям детей, погибших на Сямозере

Сегодня закончилось рассмотрение уголовного дела в отношении фельдшера скорой помощи Суоярвской больницы Ирины Щербаковой, которая приняла звонок от тонущих детей, но не известила об этом экстренные службы. Медика приговорили к трем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года. При этом суд позволил Щербаковой продолжать заниматься медицинской деятельностью.

Также суд частично удовлетворил 13 исков родителей погибших детей к районной больнице, сообщила ИА «Республика» редактор газеты «Суоярвский вестник» Наталья Васенина. Изначально родители требовали компенсацию в 10 миллионов, однако суд уменьшил размер компенсации до 300 тысяч рублей. Таким образом, больнице предстоит выплатить 3,9 миллиона рублей родителям погибших детей. Еще 100 тысяч рублей больница должна будет выплатить родственникам одной из пострадавших девочек.

Суд также подтвердил, что в больнице недостаточно хорошо была организована работа по обучению персонала, некорректно вёлся журнал событий. Все недочеты Минздрав Карелии должен устранить в течение месяца.