Сямозерское дело: фельдшера Щербакову не научили принимать экстренные вызовы

14 марта в Суоярвском суде прошло очередное заседание по делу в отношении Ирины Щербаковой. Фельдшера районной больницы обвиняют в халатности, повлекшей гибель 14 детей на Сямозере.

В качестве свидетелей суд опрашивал вожатую Людмилу Васильеву и представителей карельского МЧС и ГИМС. Также в зале присутствовал еще один фигурант сямозерского дела, 19-летний инструктор Валерий Круподерщиков, сообщает портал «Петрозаводск говорит» со ссылкой на корреспондента «Суоярвского вестника».

Сотрудники ГИМС и МЧС рассказали, что в Карелии система «112» отлажена не до конца. Корректно она работает только в Петрозаводске: звонок сразу переходит к оперативному дежурному, который перенаправляет его в скорую, полицию, к пожарным или в иную службу.

В районах же позвонивший по номеру «112» должен набрать еще несколько цифр, чтобы попасть на нужную службу. В противном случае звонок автоматически переадресуется в Единую диспетчерскую службу, чаще всего эти функции выполняет районная больница.

Так случилось и со звонком от тонущего на Сямозере ребенка. При этом он дозвонился не до Пряжинской, а до Суоярвской больницы – видимо, потому, что дети находились ближе к точке приема в селе Вешкелица.

Отдельно отметили, что у оперативного дежурного есть возможность оценить и проверить каждый звонок, а фельдшеры в районных больницах такой возможности лишены. Помимо приема звонков они выполняют свои основные обязанности: консультируют по телефону, выезжают к пациентам.

В суде также выяснилось, что медицинских работников не обучали работать с системой «112». Инструкцию о том, что они ознакомлены с работой системы, они подписали уже после трагедии на Сямозере.

В ходе допроса инструкторов суд установил, что во время водного похода мобильные телефоны были только у двоих человек – Круподерщикова и мальчика по имени Сева Заслонов. Когда погода стала ухудшаться, инструктор несколько раз звонил замдиректору лагеря Виноградову, однако тот решил, что группа справится своими силами. Круподерщиков рассказал, что они с детьми пытались развернуть каноэ и направить его к берегу, однако сделать этого не удалось, и плавсредство перевернулось.

По словам вожатой Васильевой, дети в двух каноэ держались за руки, чтобы их не разнесло в разные стороны. В одном из плавсредств не было ни одного взрослого, а старшим назначили мальчика, который даже не умел плавать. Васильева также рассказала, как передала Круподерщикову нескольких мальчиков, которые висели на ней и умоляли спасти их. Сама вожатая после этого занялась спасением девочки, с которой сумела выплыть на берег. Мальчики же утонули.

Очередное заседание по делу о гибели детей назначено на четверг.

Напомним, первое заседание по делу фельдшера Ирины Щербаковой прошло 28 февраля. В зале суда присутствовал отец Севы Заслонова, который в день трагедии дозвонился до Суоярвской больницы и чей звонок женщина проигнорировала. Отец погибшего ребенка рассказал, что не хочет для Щербаковой уголовного наказания. Сама подсудимая свою вину признала частично.