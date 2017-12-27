Сегодня Петрозаводский суд смягчил меру пресечения историку Юрию Дмитриеву, обвиняемому в изготовлении детской порнографии. Об этом сообщает корреспондент «Республики» из коридора суда. Из-под ареста Дмитриев должен выйти 28 января — в свой день рождения.

Накануне в суде стали известны результаты экспертизы, которая не нашла порнографии в снимках, сделанных Юрием Дмитриевым.

Обвинение не согласилось с ходатайством адвоката, заявив, что Дмитриев может повлиять на следствие, совершить другие преступления, а также повлиять на показания дочери. Также прокуратура требует провести психиатрическое обследование Юрия Дмитриева в стационаре.

Напомним, историк Юрий Дмитриев находится под арестом с декабря 2016 года. Его обвиняют в изготовлении порнографических снимков своей приемной дочери и хранении огнестрельного оружия. Сам Дмитриев объясняет, что делал дневник здоровья ребенка.