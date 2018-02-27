Суд Петрозаводска признал акушера-гинеколога виновной в смерти новорожденного

Петрозаводский горсуд вынес приговор акушеру-гинекологу одной из городских больниц. Врача признали виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Женщине назначено наказание в виде года ограничения свободы с лишением права на три года занимать должность акушера-гинеколога, рассказали в пресс-службе Следственного комитета Карелии.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2016 года подсудимая, несмотря на имевшиеся показания, не стала делать кесарево сечение роженице и приняла решение о родоразрешении через естественные родовые пути. В результате ребенок получил родовую травму и скончался.