Суд отпустил из-под стражи обвиняемую по делу «Нового Сайнаволока»

Диану Гаврикову, обвиняемую в мошенничестве, в течение суток освободят из-под стражи. Такое решение принял сегодня Петрозаводский городской суд.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшего председателя строительного кооператива, которая также являлась главным бухгалтером компании, занимавшейся строительством микрорайона «Новый Сайнаволок». По версии следствия, организованная группа, в которую входила и Гаврикова, мошенническим путем похитила у людей, пожелавших купить жилье в микрорайоне, более 100 миллионов рублей.

Следствие настаивало на продлении срока задержания, поскольку, как считают в МВД, обвиняемая может скрыться или повлиять на свидетелей, поэтому в МВД посчитали, что арест нужно продлить еще на месяц. Аналогичную позицию заняла и прокуратура, а также большинство потерпевших, которые пришли на заседание.

Судья Смирнов рассмотрел ходатайство и нашел утверждения следствия бездоказательными.

— В судебном заседании не приведено конкретных фактических обстоятельств, которые бы могли бы свидетельствовать о том, что обвиняемая Гаврикова при нахождении на свободе скроется от органов расследования, воспрепятствует производству по уголовному делу. Следователь пояснила в судебном заседании, что это – ее предположения, а предположения суд не рассматривает, — отметил судья в своем решении.

В течение 24 часов Гаврикова должна быть освобождена из СИЗО, однако следствие может оспорить решение в апелляционной инстанции. Решение суда не останавливает расследования по уголовному делу. Сейчас дело Дианы Гавриковой объединено с делом другого фигуранта скандала Виталия Чвижа, который является учредителем нескольких задействованных в деле компаний. Некоторые другие участники этой финансовой схемы находятся в статусе свидетелей.

По словам следователей МВД, для продолжения расследования необходимо получить несколько десятков строительных экспертиз.