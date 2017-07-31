Суд оставил за решеткой Романа Максимихина, избившего своего соседа на парковке

Находиться в заключении осужденному осталось 3,5 месяца.

Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляционную жалобу, которую подал осужденный за драку со своим соседом Роман Максимихин.

Напомним, инцидент произошел на парковке во дворе дома на улице Варламова в Петрозаводске в декабре 2014 года. Автомобиль Романа Максимихина зажали своим авто его соседи, и тот набросился с кулаками на вышедшего к нему Павла Ермолаева.

После нескольких ударов Ермолаев оказался на земле, врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Суд Петрозаводска приговорил Романа Максимихина к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный пытался получить условно-досрочное освобождение, однако суд Петрозаводска отказался выпускать его на свободу. Решение городского суда сегодня подтвердил и суд апелляционной инстанции, поэтому Максимихин будет отбывать наказание до 16 ноября.

 

Криминал   /   
История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • Сергей

    Понятно, что в конфликте виноваты оба. Пострадали в той или иной степени тоже оба.
    Страдать третий (про жен я не говорю) — ребёнок не должен. Мне кажется Максимихин давно уже всё понял и осознал. Отпустить можно было. Отпускают ещё и не таких. Но решение за судом…. и оно было не в пользу Максимихина.