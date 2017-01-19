Суд оправдал бывшего замруководителя транспортного предприятия

Суд Петрозаводска накануне вынес приговор в отношении бывшего заместителя руководителя автотранспортного предприятия, к которому у правоохранительных органов накопилось немало претензий.

Как было указано в обвинительном заключении, водители маршрутных автобусов работали без соблюдения режима труда и отдыха. Так, один из водителей в августе 2015 года из-за усталости совершил ДТП, в котором травмы получили несколько пассажиров.

Дело в отношении бывшего зама рассматривалось с июля прошлого года, однако все заседания были отложены, большинство из них по причине неявки свидетелей. Тем не менее накануне приговор был вынесен. Бывшего замруководителя оправдали, однако приговор суда еще не вступил в законную силу.