Суд арестовал Юрия Дмитриева

Ближайшие 2 месяца обвиняемый проведет в СИЗО.

Суд Петрозаводска арестовал председателя карельского отделения «Мемориала» известного историка Юрия Дмитриева на 2 месяца.

Как пояснил судья, потерпевшая — несовершеннолетняя девушка, которая проживает с Дмитриевым. Отметим, что обвиняемый до ареста проживал вместе со своей гражданской женой и приемной 11-летней дочерью.

Я не согласен с предъявленными обвинениями. Это какой-то сюрреализм. Полагаю, что это заказуха, — сказал Дмитриев, находясь в зале суда.

Напомним, что задержание произошло 13 декабря. Тогда же было возбуждено уголовное дело. Юрия Дмитриева обвиняют в изготовлении порнографических фотографий с участием несовершеннолетней. Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

 

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  • Sasha

    Ни один нормальный мужчина не будет делать и хранить снимки подобного характера. Говорить он в оправдание можно сейчас что угодно — но факт есть — снимки в хранении и без предъявления органам опеки… Граждане, это педофил! Кстати, их очень много, просто матери почему то просто не хотят верить своим глазам…