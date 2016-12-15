Суд арестовал Юрия Дмитриева

Суд Петрозаводска арестовал председателя карельского отделения «Мемориала» известного историка Юрия Дмитриева на 2 месяца.

Как пояснил судья, потерпевшая — несовершеннолетняя девушка, которая проживает с Дмитриевым. Отметим, что обвиняемый до ареста проживал вместе со своей гражданской женой и приемной 11-летней дочерью.

Я не согласен с предъявленными обвинениями. Это какой-то сюрреализм. Полагаю, что это заказуха, — сказал Дмитриев, находясь в зале суда.

Напомним, что задержание произошло 13 декабря. Тогда же было возбуждено уголовное дело. Юрия Дмитриева обвиняют в изготовлении порнографических фотографий с участием несовершеннолетней. Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.