Избитый по указанию мальчика мужчина оказался инвалидом

Мужчина, которого двое неизвестных избили в понедельник вечером в Петрозаводске, оказался инвалидом. Об этом стало известно корреспонденту «Республики» сегодня.

Напомним, двое мужчин набросились на прохожего во дворе дома № 29 на улице Антикайнена вечером 18 сентября. Нападавшие начали избивать потерпевшего после того, как на него указал мальчик. Видеозапись произошедшего появилась в сети.

Корреспондент «Республики» побывал на месте происшествия и пообщался с матерью пострадавшего. Женщина рассказала, что ее сын 1964 года рождения — инженер с высшим образованием — имеет инвалидность. Живет в одной квартире с ней и с супругой.

Вечером в понедельник он вышел за сигаретами. У первого подъезда кричал мальчик. Дмитрий сделал ему замечание. Потом вышли родственники ребенка и избили его, рассказала мать потерпевшего.

Сейчас избитый лежит дома. За ним ухаживает жена. Обращаться к медикам и в полицию он не хочет, однако мать желает, чтобы этому делу дали ход. По предположению собеседницы, семья, в которой есть подходящий по возрасту мальчик, живет в том же доме.

Отметим, что полиция проводит проверку по факту инцидента. Основанием для процессуальных действий стали публикации в СМИ.