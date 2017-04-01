Сообщивший о «бомбе» в отделении полиции на севере Карелии рискует отсидеть 3 года

Согласно материалам следствия, житель поселка Боровой 17 февраля 2017 года позвонил по номеру 112 в ОМВД России по Калевальскому району и сообщил о готовящемся взрыве в опорном пункте поселковой полиции.

При обследовании здания и прилегающей территории взрывное устройство не обнаружили.

В результате обвиняемый нарушил нормальную работу силовиков и органов госвласти двух районов республики.

Уголовное дело вместе с иском прокурора о взыскании со злоумышленника ущерба направлено в Костомукшский городской суд, рассказали в прокуратуре Карелии. Мужчине грозит до трех лет колонии.