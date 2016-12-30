Солдата оштрафовали за сломанный петрозаводчанину нос

Петрозаводский гарнизонный суд признал виновным рядового войсковой части № 16544, обвинявшегося в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Об этом «Республике» сообщили в петрозаводском военном следственном отделе.

Суд установил, что в марте 2016 года осужденный выпивал в петрозаводском баре «Планета». Там злоумышленник избил горожанина, сломав ему кости носа.

В результате военнослужащего приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей. Суд при этом учел признание и раскаяние злоумышленника в содеянном.