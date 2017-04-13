СМИ: Василия Попова задержали в Испании

Находящийся в международном розыске карельский бизнесмен Василий Попов задержан в Испании полицейскими. Об этом сообщает сайт sm-news.ru со ссылкой на свои источники.

В феврале этого года Василий Попов получил политическое убежище в Финляндии сроком на четыре года. Однако источник издания заявил, что получение статуса беженца на территории одной из европейских стран не дает возможности свободного перемещения по всей Шенгенской зоне.

– Подозреваемый был обязан об этом знать, — добавил источник.

Напомним, что в отношении Василия Попова возбудили уголовное дело, которое было приостановлено. Пока Василий Попов находится за пределами России, к ответственности его привлечь не могут, однако бизнесмену уже заочно избрали меру пресечения — арест. Предпринимателя обвиняют в мошенничестве. Его возьмут под стражу на два месяца, как только он пересечет границу с Россией.