СМИ: патологоанатома, убившего транссексуала, задержали в Карелии

Невский районный суд арестовал петербуржца, обвиненного в убийстве молодого человека, который рекламировал себя в Сети в женском образе. 10 февраля оперативники привезли подозреваемого из Карелии. Он рассказал, что в его действиях не было никакой неприязни к сексуальным меньшинствам.

По данным «Фонтанки.ru», утром 9 февраля мужчина был задержан в Карелии местными сотрудниками уголовного розыска. 41-летнего Виталия Русальчука подозревают в убийстве, совершенном в ночь на 6 февраля в квартире дома №31 по улице Бабушкина.

По версии следствия, Русальчук пришел в гости к 32-летнему петербуржцу, предварительно списавшись с ним в соцсети. В материалах уголовного дела есть информация, что потерпевший был транссексуалом и рекламировал свои услуги в Интернете. Хозяин квартиры получил пять ударов ножом, три из которых оказались смертельны. Также было установлено, что из квартиры пропали деньги и компьютерная техника.

Что касается личности арестованного, то в его биографии есть несколько судимостей за кражи и разбой. Он осуждался в Карелии и Новгородской области, хотя в прошлом имел редкую профессию – патологоанатом.