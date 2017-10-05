СМИ: Андрей Нелидов заявил, что принял взятку за арендную плату

Бывший глава Карелии и экс-директор музея-заповедника «Кижи» Андрей Нелидов заявил в суде, что воспринял взятку от предпринимателя как плату за аренду торговых помещений на территории музея, сообщает ТАСС.

Предприниматель Татьяна Астратенок ранее в суде подтвердила, что передала деньги Нелидову за осуществление торговли на острове Кижи. По версии следствия, Нелидов при посредничестве экс-советника директора музея «Кижи» Ивана Романова с июня по сентябрь 2015 года получил от бизнесмена в качестве взяток более 4,6 миллиона рублей. И за это он предоставлял возможность торговать на территории музея.

– Я полностью признаю факт получения мною денег от Астратенок в том объеме, который указан, – цитирует ТАСС Нелидова. – При этом, как она и пишет в своем заявлении, воспринимал эти деньги как арендную плату, которая уплачивается ею по договору с Романовым. Вот это я полностью признаю. Я признаю, что эти мои действия неправильные.

Нелидов добавил, что можно ли считать эти день взяткой, должен решить суд. Ранее в суде еще один фигурант дела — экс-советник директора музея «Кижи» Романов — назвал уголовное дело сфабрикованным. По его словам, он с партнерами вложил порядка 15 миллионов рублей в реконструкцию объектов торговли, а полученные Нелидовым деньги от предпринимателя назвал возвратом инвестиций.

Напомним, Андрей Нелидов был задержан в Петрозаводске 24 сентября 2015 года по подозрению в получении взятки, с этого момента находится под стражей.