Следствие по уголовному делу историка Дмитриева завершилось

Следственный комитет Карелии собрал все доказательства по уголовному делу главы общества «Мемориал» Юрия Дмитриева. В связи с этим оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает региональный Следком на своем сайте.

По версии следствия, Дмитриев с 2008 по 2015 год неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно. Делал он это для изготовления порнографических материалов.

– Кроме того, историк незаконно хранил в своей квартире основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола, – говорится в сообщении ведомства.

По ходатайству следователя в декабре прошлого года суд избрал Дмитриеву меру пресечения в виде заключения под стражу.